Индия решила отвернуться от России

Недавний визит индийского премьера Нарендры Моди в США стал плохим сигналом для Кремля. Страны договорились об интеграции военно-промышленных комплексов, сотрудничестве в прорывных технологических сферах и распределении сфер влияния в космосе.
Недавний визит индийского премьера Нарендры Моди в США стал плохим сигналом для Кремля. Страны договорились об интеграции военно-промышленных комплексов, сотрудничестве в прорывных технологических сферах и распределении сфер влияния в космосе.
Свежие комментарии