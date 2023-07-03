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Индия решила отвернуться от России

Индия решила отвернуться от России

Недавний визит индийского премьера Нарендры Моди в США стал плохим сигналом для Кремля. Страны договорились об интеграции военно-промышленных комплексов, сотрудничестве в прорывных технологических сферах и распределении сфер влияния в космосе.

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