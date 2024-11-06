"Это самые настоящие карательные рейды": Собчак распространила жалобы цыган после русского бунта в Коркино

Виктор Хованов

Нет общественного института более националистического,чем диаспора. А уж за цыган давно надо было взяться. С момента появления этих кочевников на просторах Руси. Упустили момент. Раньше была у них слава конокрадов. Теперь наркодилеров. Наверное не зря. Паразитирующий народец.