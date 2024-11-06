"Это самые настоящие карательные рейды": Собчак распространила жалобы цыган после русского бунта в Коркино

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А ей русские не товарищи.
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3 час.
yuriy ivanov
Цигане - наркота - воровство ,, - выродки не похожи ни на кого.
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3 час.
Виктор Хованов
Нет общественного института более националистического,чем диаспора. А уж за цыган давно надо было взяться. С момента появления этих кочевников на просторах Руси. Упустили момент. Раньше была у них слава конокрадов. Теперь наркодилеров. Наверное не зря. Паразитирующий народец.
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1 час.

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