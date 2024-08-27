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Вечерний Новосибирск

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Обучение нейросети для поиска людей по фотоснимкам, полученным с БПЛА

Обучение нейросети для поиска людей по фотоснимкам, полученным с БПЛА

– Проблема заключается в том, что за день дрон может сделать около 10 000 снимков, и даже при условии, что их будут просматривать около 30 человек, это может занять около 8 часов, за это время человеческий глаз может устать и упустить важные моменты.

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