Обучение нейросети для поиска людей по фотоснимкам, полученным с БПЛА

– Проблема заключается в том, что за день дрон может сделать около 10 000 снимков, и даже при условии, что их будут просматривать около 30 человек, это может занять около 8 часов, за это время человеческий глаз может устать и упустить важные моменты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии