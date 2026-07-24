За сутки к 24 июля 2026 года российские сводки отчитались о взятии Белицкого, Артельного и Благодатного на трёх удалённых друг от друга направлениях — но за разрозненными эпизодами стоит одна перемена: на северном фасе от Сум до Купянска линия фронта перестала быть линией.
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