Коннор Макдэвид: Хоккейные боги забрали у нас должок

Лидер «Эдмонтона» прокомментировал поражение от «Флориды» в первом матче финала плей-офф НХЛ – 0:3. «Возможно, хоккейные боги забрали у нас должок за 6-й матч с «Далласом», где мы, наверное, не заслуживали победы.