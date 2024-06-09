Коннор Макдэвид: Хоккейные боги забрали у нас должок

Лидер «Эдмонтона» прокомментировал поражение от «Флориды» в первом матче финала плей-офф НХЛ – 0:3. «Возможно, хоккейные боги забрали у нас должок за 6-й матч с «Далласом», где мы, наверное, не заслуживали победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии