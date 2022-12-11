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Стив Керр после победы над «Бостоном»: «Нам нужен был такой матч»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал победу над «Бостоном» (123:107) во встрече финалистов прошлого сезона.

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