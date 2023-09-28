Астраханская область и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Документ подписали первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович и вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Олег Князев подписали соглашение о сотрудничестве в области экономических отношений.
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