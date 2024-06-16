Прикололись, поржали. Перевод: Народ, а давайте ради прикола выберем зеленского президентом? После пороха нам уже нечего терять.
Страшная мстя на коленях
Комментарии
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Игорь Васиков
Поржали от души!
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8 час.
СБ
Светлана Бурмистрова
Ещё не "наржались"что ли!?
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6 час.
М
Мария
В кружевных труселях веселее ждать прилётов. Хохлы не падают духом. У них и безвиз имеется. Не зря скакали на Майдане. Добились своего. До сих пор молятся на своего наркошибздика. Самое поразительное, что до сих пор верят в него и в свою "Победу". Дежавю. Мой прадед, участник штурма Берлина. Рассказывал, что немцы, жители Берлина, в мае 1945г. не сомневались, что их Победа совсем близка. Так и кастрюли сейчас себя ведут. Вместо того, чтобы наркомана скинуть, лезут тысячами в окопы за него умирать.
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3 час.
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