Страшная мстя на коленях

М

Мария

В кружевных труселях веселее ждать прилётов. Хохлы не падают духом. У них и безвиз имеется. Не зря скакали на Майдане. Добились своего. До сих пор молятся на своего наркошибздика. Самое поразительное, что до сих пор верят в него и в свою "Победу". Дежавю. Мой прадед, участник штурма Берлина. Рассказывал, что немцы, жители Берлина, в мае 1945г. не сомневались, что их Победа совсем близка. Так и кастрюли сейчас себя ведут. Вместо того, чтобы наркомана скинуть, лезут тысячами в окопы за него умирать.