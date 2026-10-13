Трамп о Софи Каннингем: «Вы бы наверняка захотели видеть ее в команде – не ради очков, а ради посещаемости»

Президент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в Янгстауне (Огайо) переключился на тему женского баскетбола и поделился мнением о 30-летней защитнице «Индианы» Софи Каннингем .
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