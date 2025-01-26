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Спички - не игрушка

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  • олег яковук
    А зачем нам до нее доплевывать. Она сама уже подставилась с голой вечеринкой и со словами про масколей.Лолита Милявская ...
  • Karmadon
    Беснуйтесь, беснуйтесь... До Лолиты вам не доплюнуть, даже если на табуретку вскарабкаетесь.Лолита Милявская ...
  • Karmadon
    Да.Лолита Милявская ...

На фоне попытки «майдана» Фицо намерен утвердить в словацкой конституции признание лишь двух полов

На фоне попытки «майдана» Фицо намерен утвердить в словацкой конституции признание лишь двух полов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал важные изменения в конституции республики."Я пришёл с инициативой внести в конституцию норму, которая будет закреплять, что Словакия признаёт только два пола — мужчину и женщину.

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