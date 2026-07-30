"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! ..." тов. Бендера в президенты!

А кто это на Царёва так ополчается.Даже про деградацию алкогольную пишет. Да, что пишет. Ведь стреляли его. Вот и в раздумье читатель. Я о себе. Может кто мне расскажет , выдвинет гипотезу хотя бы. Кто его так ненавидит?

Александр Симаков

Никто Царева не ненавидит. Над Царевым стебаются из-за его, мягко говоря, неоднозначных публикаций. Вы прочли скрин-шоты с его телеграмм-канала, которые приведены в статье? И у Вас не возникло никаких эмоций, кроме того, что Царева кто-то ненавидит? Что касается алкогольной деградации, то Вы видимо, мало смотрите ролики с выступлениями Царева. А на них Царев или малость поддатый, или с такого бодуна, что это заметно даже невооруженным взглядом. Что касается стрельбы в Царева, то в Бориса Немцова тоже стреляли, причём удачно. И что, нам за это Немцова надо любить?