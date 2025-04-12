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Признаки окончания украинского конфликта назвал отставной полковник СБУ

Признаки окончания украинского конфликта назвал отставной полковник СБУ

Отставной полковник СБУ Олег Стариков назвал признаки окончания украинского конфликта.9 мая в Москве будет принято решение о том, продолжится ли конфликт в Украине или будет достигнуто мирное соглашение.

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