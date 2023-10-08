McLaren использовала командную тактику на последних кругах в Катаре

McLaren использовала командную тактику на последних кругах в КатареMcLarenРуководитель McLaren Андреа Стелла сообщил, что на последних кругах Гран При Катара команда запретила Оскару Пиастри и Ландо Норрису бороться между собой.
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