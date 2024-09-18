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Врач Тен: висцеральный жир в области живота у мужчин говорит о наличии болезней

Врач Тен: висцеральный жир в области живота у мужчин говорит о наличии болезней

Висцеральное ожирение у мужчин может свидетельствовать о наличии ряда заболеваний. Об опасности пивного живота РИА «Новости» рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

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