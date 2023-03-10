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Рэпер Птаха объяснил, зачем снял скандальное видео, как якобы попал под обстрел в ДНР

Рэпер Птаха объяснил, зачем снял скандальное видео, как якобы попал под обстрел в ДНР

Российский рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) после того, как в Сети распространилось видео, как он якобы попал под обстрел на территории ДНР, извинился перед поклонниками, которые очень переживали за музыканта.

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