Рэпер Птаха объяснил, зачем снял скандальное видео, как якобы попал под обстрел в ДНР

Российский рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) после того, как в Сети распространилось видео, как он якобы попал под обстрел на территории ДНР, извинился перед поклонниками, которые очень переживали за музыканта.
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