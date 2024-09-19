Полное преображение "убитой" однушки площадью 27 м². Смотрите, как я теперь здесь живу

Героиня сегодняшней статьи — Арина Олесюк, которая является фотографом и предпринимателем. Она купила небольшую студию площадью 27 "квадратов" и решила создать такое место, где сможет отдыхать от городской суеты и сможет восстановить силы (эта квартира не будет является основным местом жительства хозяйки).