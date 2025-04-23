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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ткачак вернулся в состав «Флориды» и набрал 2+1 в 1-м матче серии с «Тампой». Мэттью не играл с февраля из-за травмы, полученной на Турнире 4 наций

Форвард «Флориды» сделал дубль и прибавил к нему результативную передачу в первой игре серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лайтнинг» (6:2, 1-0).

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