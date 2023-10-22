Бастрыкин потребовал отчёт по делу о нападениях мигрантов в Самаре

Мигранты-подростки ограбили малолетнего и угрожали другим детям.фото: vk.com/sledcomru--> Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о том, как проходит расследование уголовного дела о нападении мигрантов на подростков в Самаре, сообщает пресс-служба ведомства.