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Петербургский дневник

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Володин прилетел в Петербурге для участия в форуме БРИКС

Володин прилетел в Петербурге для участия в форуме БРИКС

На заседаниях обсудят роль парламентов в повышении эффективности системы международных отношений Председатель Государственной думы Вячеслав Володин приехал в Петербург, чтобы принять участие в Х Парламентском форуме БРИКС, пишет ТАСС.

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