Мишустин потребовал от ФАС следить за ценами на ж/д и авиабилеты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Максимом Шаскольским 25 апреля потребовал взять на особый контроль вопрос регулирования цен на авиа- и железнодорожные билеты в сезон отпусков.
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