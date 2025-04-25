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Парламентская газета

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Мишустин потребовал от ФАС следить за ценами на ж/д и авиабилеты

Мишустин потребовал от ФАС следить за ценами на ж/д и авиабилеты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Максимом Шаскольским 25 апреля потребовал взять на особый контроль вопрос регулирования цен на авиа- и железнодорожные билеты в сезон отпусков.

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