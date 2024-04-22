17-летняя велосипедистка скончалась в больнице спустя три недели после ДТП на Кубани

17-летняя велосипедистка скончалась в больнице спустя три недели после ДТП на Кубани1 апреля на трассе «Кавказ» в Тихорецком районе Краснодарского края произошла авария, в результате которой погиб человек, а четыре ребёнка и двое взрослых пострадали.