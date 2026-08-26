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Царьград

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Раймонд Паулс попрощался с латвийским периодом творчества

Раймонд Паулс попрощался с латвийским периодом творчества

Композитор Раймонд Паулс заявил, что больше не планирует создавать новые произведения в Латвии. Он также не исключил возможного концерта в стране и с радостью отнёсся к тому, что его музыка по-прежнему любима в России.

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