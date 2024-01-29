CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил — СМИ! Согласно решению суда, Валиева будет лишена золота Олимпиады за победу в командном турнире.
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