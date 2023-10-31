День силы: ритуалы, важные дела и запреты в мощную зеркальную дату 11.11.23 Анастасия11 ноября 2023 года ― это дата, обладающая особым энергетическим значением, ведь она сочетает в себе влияние двух могущественных астрономических событий: солнечного и лунного затмения.
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