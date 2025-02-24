В облцентре футбольный фанат ножом ранил соратника

«Деятельность сектора приостановлена». На место прибыли смоленские медики и полицейские Один из активных болельщиков местного футбольного клуба «Днепр» ножом нанёс серьёзную рану своему соратнику в Смоленске.
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