Католики раскритиковали Трампа за публикацию изображения в образе Папы Римского

Представители Католической церкви выступили с критикой в адрес президента США Дональда Трампа после того, как он опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он предстал в образе Папы Римского.
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