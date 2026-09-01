Битва за Доброполье: Западные картоделы не успевают за продвижением «центровых», обрушивших «стену дронов» ВСУ

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Не только С-300 держат удар: Иран и Россия ведут переговоры о поставках
Системы противовоздушной обороны стали главным направлением военно-технического сотрудничества России и Ирана. Особое внимание стороны уделяют российским комплексам, уже находящимся на вооружении иранской армии.
Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По его словам, Тегеран давно проявляет интерес к российским средствам противовоздушной обороны. Шугаев отметил, что интерес Ирана к российским системам ПВО появился давно.
«Самое главное направление для Ирана — это системы ПВО», — заявил глава ФСВТС.
На вооружении Ирана уже стоят российские комплексы С-300, которые, как отметил чиновник, показывают высокую эффективность. Ранее С-300 были замечены на военном параде в Иране. Комплексы демонстрировались в национальном камуфляже вместе с другими средствами противовоздушной обороны.
При этом военно-техническая повестка Москвы и Тегерана не ограничивается исключительно противовоздушной обороной. По словам Шугаева, стороны обсуждают широкий спектр возможной военной продукции.
Речь идёт о следующих направлениях:
системах противовоздушной обороны;
авиационной технике;
стрелковом вооружении;
других видах вооружений российского производства.
Шуваев отметил, что отдельно обсуждалась потенциальная поставка переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».
Россия использует реактивные беспилотники «Дань-М», превращая их в инструмент давления на украинскую ПВО.
Воевать начали по-настоящему, но почему ждали четыре года?
Почему массированные удары по украинской инфраструктуре и коммуникациям начали наносить только сейчас, спустя четыре года СВО? Чего ждали в Кремле? На этот вопрос пытается найти ответ ТК «Два майора».
Официальное объяснение Москвы перехода к по-настоящему жестким ударам сводится к «В_ОТВЕТ_НА» украинские дальние удары по российской энергетике, промышленности, НПЗ и транспортной инфраструктуре. Дескать, прежняя сдержанность закончилась, теперь под удар системно ставятся предприятия ВПК, склады, топливо, железная дорога и порты.
А вот в окологосударственной экспертной среде говорят ещё прямее: долгое время инфраструктуру Украины старались не уничтожать полностью, рассчитывая на переговоры, ограниченный характер конфликта и сохранение хозяйственного потенциала территорий. То есть была надежда разделить прелести остатков промпроизводства и энергетики бывшей УССР.
К лету 2026 года эти расчёты, судя по характеру ударов, были пересмотрены. Фактически Россия перешла от охоты за отдельными объектами к воздействию на всю логистическую цепочку: западная граница и порты — склады — ГСМ — железная дорога — ремонт локомотивов — предприятия — фронт.
Результат летней кампании уже просматривается: Украина вынуждена рассредоточивать склады, менять маршруты, усиливать ПВО тыла, дробить производство и перебрасывать потоки между морем, Дунаем, автодорогами и железной дорогой. Полного паралича логистики, разумеется, нет, но каждый следующий груз становится дороже, медленнее и сложнее в доставке. Удары начала осени показывают: эта кампания, вероятно, только набирает масштаб.
Так вот, если к середине пятого года войны стало ясно, что рассчитывать на оприходование остатков производственных/энергетических мощностей уже не приходится, то сколько времени нужно для решения про ликвидацию Зеленского или проведение сложнейшей операции по уничтожению мостов через Днепр?
Воевать по-настоящему вроде бы начали. Но в полную ли силу?
Авторы ТК публикуют видео, выложенное сегодня украинским нардепом Алексеем Гончаренко (признан экстремистом и террористом в РФ), на котором показывается помещение в подвале Рады. Там теперь будут проходить заседания украинского парламента во время «прилетов».
«Противник решил показать якобы подвал в якобы в Верховной раде, где депутатишки рано или поздно будут голосовать в том числе за мобилизацию женщин, — продолжает тему ТК „Два майора“. — Снос Верховной рады и уничтожение этого ворья ударами ВС России давно могло бы укрепить веру нормальных жителей бывшей УССР в то, что Россия действительно на стороне простых граждан обломков этой страны. Но такого решения не принято, хотя враг минимум дважды покушался на места пребывания нашего Верховного. Не исключено, что помещение и вовсе не в подвале Рады, но запастись бетонобойными и противобункерными боеприпасами было бы неплохо. Хотя тому же „Орешнику“ должно быть всё равно на глубину залегания подвала. Главное, чтобы его по сараям не применяли. А то до хохлов и тем паче их хозяев намеки не доходят».