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Царьград

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Telecinco: В Мадриде арестовали 4 человек после столкновений

Telecinco: В Мадриде арестовали 4 человек после столкновений

В Мадриде во время манифестации в поддержку Сеуты четверо полицейских получили травмы, а четверо участников демонстрации были задержаны.

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