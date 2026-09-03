Telecinco: В Мадриде арестовали 4 человек после столкновений

В Мадриде во время манифестации в поддержку Сеуты четверо полицейских получили травмы, а четверо участников демонстрации были задержаны.
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