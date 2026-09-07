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Сергей Игнашевич дал прогноз на топ-матч «Реал» — «Интер»: «Моуринью может побороться за все трофеи сезона»

Сергей Игнашевич дал прогноз на топ-матч «Реал» — «Интер»: «Моуринью может побороться за все трофеи сезона»

Известный футболист, экс-игрок ЦСКА, «Локомотива» и сборной России Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от матча ЛЧ «Реал» — «Интер».

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