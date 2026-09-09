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Калужские новости

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«Дзен» расширил рейтинг СМИ, включив Калуга и 13 городов

«Дзен» расширил рейтинг СМИ, включив Калуга и 13 городов

В рейтинг «Дзена» за август добавились 14 новых городов, включая Калугу, где лидером стала редакция «Калужские новости».

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