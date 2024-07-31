Аналитики подсчитали стоимость "школьного набора" в 2024 году. В среднем сборы первоклассника обойдутся родителям в 14,6 тыс.
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Аналитики подсчитали стоимость "школьного набора" в 2024 году. В среднем сборы первоклассника обойдутся родителям в 14,6 тыс.