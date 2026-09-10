Умер почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов

Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов умер в возрасте 82 лет после продолжительной болезни, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, как передает РИА Новости.
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