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Ткачев: более половины молодых семей в России нуждаются в улучшении жилищных условий

Ткачев: более половины молодых семей в России нуждаются в улучшении жилищных условий

Первый зампредседателя Комитета ГД по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Ткачев («Новые люди») заявил, что более половины молодых семей в России нуждаются в улучшении жилищных условий.

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