Архивные кадры стрелкового боя наших десантников с противником в Крынках Херсонской области. В мае этого года, после восьмимесячных боев, противник признал, что покинул данное сельское поселение.
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Архивные кадры стрелкового боя наших десантников с противником в Крынках Херсонской области. В мае этого года, после восьмимесячных боев, противник признал, что покинул данное сельское поселение.
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