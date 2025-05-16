АК «Ямал» предупредила пассажиров о возможных задержках рейсов из Пулково

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге 18 мая изменит требования к досмотру бортового питания. Авиаперевозчики, в том числе авиакомпании «Ямал» и «Уральские авиалинии», обеспокоились, что физически не успеют перестроиться на новую систему, и предупредили пассажиров о возможной задержке рейсов.