Рок-группа «Алиса» выступила с концертом в Москве в честь 40-летнего юбилея

На концерте рок-группа представила свой новый альбом «Дудка». Легендарная рок-группа «Алиса» выступила 18 ноября с большим концертом на ЦСКА Арене в Москве в честь своего 40-летнего юбилея Об этом сообщают «Известия».
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