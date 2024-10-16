Первый необычный взгляд на будущий космический атлас космического телескопа «Евклид»

15 октября 2024 года во время Международного астронавтического конгресса (МАК) в Милане Европейское космическое агентство (ЕКА) представило первую часть гигантского космического атласа, создаваемого космическим телескопом «Евклид».
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