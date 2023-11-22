ЦБ и Мосбиржа решают, как будут действовать в случае санкций

Банк России и «Московская биржа» прорабатывают алгоритм действий на случай санкций с целью уменьшения риска для инвесторов, сказала в интервью Известиям директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
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