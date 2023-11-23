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Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС...I

1 подписчик

Посвящение в первоклассники 23.11.2023

Посвящение в первоклассники 23.11.2023

Посвящение в первоклассники призвано поддержать их важный переход от детсада в мир знаний. Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I тоже провела это мероприятие 23 ноября 2023 года, ведь оно показывает девочкам и мальчикам хорошее отношение к ним, помогает освоиться.

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