После десяти минут яд: сколько на самом деле нужно заваривать чай

Плесень, труха и отходы производства — что еще продают под видом элитных сортов чая? В каких случаях заварка может стать настоящей отравой? Сколько на самом деле можно хранить листовой чай? И как найти на прилавках действительно свежий и полезный продукт? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».
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