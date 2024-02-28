После десяти минут яд: сколько на самом деле нужно заваривать чай

Плесень, труха и отходы производства — что еще продают под видом элитных сортов чая? В каких случаях заварка может стать настоящей отравой? Сколько на самом деле можно хранить листовой чай? И как найти на прилавках действительно свежий и полезный продукт? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».