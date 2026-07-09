Осуждённым в СИЗО-2 рассказали о вреде наркотиков и провели спортивные соревнования

В рамках Всероссийского месячника профилактики наркомании и популяризации ЗОЖ в симферопольском СИЗО-2 прошли просветительские, творческие и спортивные мероприятия, сообщили в пресс-службе Крымской митрополии Цель мероприятий — сформировать у осуждённых негативное отношение к наркотикам, показать альтернативные способы решения проблем и мотивировать к здоровому образу жизни.