Песков раскрыл детали подготовки к разговору Путина и Трампа

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Подготовка к телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа главным образом идет по вопросу Украины, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, фрагмент интервью с ним опубликовал автор программы «Москва.
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