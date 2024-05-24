Наталия

В очередной раз грузинам дали понять, что для "просвещенного" Запада они туземцы, и всегда останутся таковыми . А что можно белому человеку, то туземцу запрещено. Чем скорее это поймут все одурманенные западной пропагандой, тем скорее их замечательная страна станет суверенной.