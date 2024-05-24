Принятый только что фанцузский закон об иноагентах. Это же другое совсем (типа якобы)Пресловутые двойные европейские стандарты подвезли.
Одновременно - в Грузии нельзя, а во Франции, оказывается, можно!
Комментарии
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Наталия
В очередной раз грузинам дали понять, что для "просвещенного" Запада они туземцы, и всегда останутся таковыми . А что можно белому человеку, то туземцу запрещено. Чем скорее это поймут все одурманенные западной пропагандой, тем скорее их замечательная страна станет суверенной.
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8 час.
М
Мария
Как же Запад мечтает поджечь Грузию и сделать из неё 2-ю Украину! Хорошо хоть Саакашвили сидит, где ему положено.
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7 час.
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