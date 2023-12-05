Что будет если выстрелить в лед из пистолета?

Мужчина попробовал и увидел, что пуля замерла над поверхностью.Один охотник придумал необычный способ проверки прочности льда на реке: он решил выстрелить из своего пистолета и зафиксировать этот момент на видео.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии