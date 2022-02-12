Вяльбе недовольна работой норвежских журналистов и требует новых извинений

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе резко отреагировала на материал норвежского телеканала NRK, в котором утверждается, что она якобы потребовала извинений от короля Норвегии Харальда V.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе резко отреагировала на материал норвежского телеканала NRK, в котором утверждается, что она якобы потребовала извинений от короля Норвегии Харальда V.
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