Мерц выразил готовность к переговорам с РФ по Украине, когда замолчит оружие

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев выразил готовность к переговорам с Россией по мирному урегулированию, когда «замолчит оружие».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Депутат Разворотн...
- Роспотребнадзор: ...
- Депутат Разворотн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым