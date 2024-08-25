Путеводитель по древности: как посетить и что посмотреть в «Новом Херсонесе»

«Новый Херсонес» совсем недавно открыл двери для первых посетителей музейно-храмового комплекса, но за это время уже многие крымчане и гости полуострова успели познакомиться с инновационными экспозициями, насладиться прогулками по паркам и с головой окунуться в историю Херсонеса.