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Крымская газета

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Путеводитель по древности: как посетить и что посмотреть в «Новом Херсонесе»

Путеводитель по древности: как посетить и что посмотреть в «Новом Херсонесе»

«Новый Херсонес» совсем недавно открыл двери для первых посетителей музейно-храмового комплекса, но за это время уже многие крымчане и гости полуострова успели познакомиться с инновационными экспозициями, насладиться прогулками по паркам и с головой окунуться в историю Херсонеса.

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