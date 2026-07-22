Валерий Залужный возглавил рейтинг доверия украинцев

Бывший верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне глава украинского дипломатического представительства в Великобритании Валерий Залужный, занял первую строчку в рейтинге народного доверия среди украинцев, набрав 70% поддержки.
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