"Известия": мошенники отбирают квартиры под видом рефинансирования кредита

В России раскрыли мошенническую схему, при которой владельцы недвижимости могут лишиться жилья под видом рефинансирования кредитов.
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