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Боец UFC Тим Минс про Шавката Рахмонова: «Я впечатлен его силой волей, как он пашет»

Боец полусреднего веса UFC Тим Минс высказался про Шавката Рахмонова: «Большой пацан, несколько лет назад я гонял рядом с ним вес в сауне, я тогда дрался против Майка Перри, по-моему.

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